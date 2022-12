Calciomercato Juventus, tripletta di regali: Inter demolita con 74 milioni

Non finiscono mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, del resto il mese di gennaio è dietro l’angolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che se ci sarà l’opportunità di rinforzare la squadra la nuova dirigenza che si insedierà al posto di quella dimissionaria si farà trovare pronta.La prima parte della stagione ha evidenziato che la rosa di Allegri è senz’altro attrezzata per poter lottare per lo scudetto.

Allo stesso tempo però ci sono delle lacune, e comunque si deve guardare al futuro andando a riempiere quelle caselle che rimarranno poi sguarnite. Ci sono infatti alcuni giocatori che si avvicinano alla scadenza del loro contratto e che dunque andranno sostituiti. Cosa succederà a gennaio è ancora presto per dirlo, in ogni caso la squadra di Allegri ha le carte in regola per puntare al primo posto. Anche perché comunque si recupereranno delle pedine importanti come Pogba e Chiesa.

Juventus, triplo colpo tutto italiano

Tornando al calciomercato, si sta guardando più alla prossima estate che non a gennaio, dove, come detto, al massimo si farà qualche acquisto low cost. Come spiega Calciomercato.it i bianconeri vogliono puntare per il futuro sulla linea azzurra ed è per questo motivo che hanno appuntato alcuni nomi sul taccuino.

Il primo è quello del portiere Carnesecchi, individuato come possibile erede di Szczesny. Estremo difensore giovane ma già di grande valore, potrebbe essere il nuovo numero uno della Juventus. Magari dopo un anno di apprendistato. L’Atalanta, che detiene il cartellino del portiere attualmente alla Cremonese, chiede almeno 20 milioni di euro. Sempre dagli orobici potrebbe essere pescato il nuovo difensore centrale, vale a dire Scalvini. Mentre per la fascia sinistra il nome caldo rimane quello di Parisi dell’Empoli. Un triplo affare da 74 milioni di euro.