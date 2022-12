Colpo di scena Di Maria: la decisione definitiva ribalta tutto

Colpo di scena Di Maria: arriva una decisione definitiva che ribalta tutto. Ecco quello che realmente ha in mente di fare Il Fideo

A Torino, almeno per la seconda parte di stagione, si aspettano di vedere in campo un Di Maria diverso. Praticamente si aspettano di vedere in campo quel Di Maria che a suon di prestazioni – e senza infortuni – ha trascinato l’Argentina a vincere il Mondiale. Adesso è in vacanza a in Italia tornerà tra poco. Ma dal momento in cui lo farà, dovrà capire che i tifosi bianconeri si aspettano da lui un importante cambio di tendenza.

Nelle scorse ore inoltre è uscita la notizia della sua decisione di lasciare la Nazionale Albiceleste e di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Juventus (da gennaio almeno fino a giugno) e poi a quello che gli riserverà il futuro che potrebbe comunque essere lontano dall’Italia. Ma dall’Argentina arriva quella che è una notizia clamorosa sulla reale decisione del Fideo che secondo le informazioni che sono state riportate da Tyc Sports, potrebbe ancora restare alla corte di Scaloni.

Colpo di scena Di Maria, rimane con la Nazionale

Sì, Di Maria, avrebbe deciso di continuare a giocare con la maglia della Nazionale argentina almeno per un altro poco, per godersi tutte quelle che saranno le partite da Campione del Mondo, un titolo conquistato qualche giorno fa in Qatar.

Insomma, un ribaltone vero e proprio che potrebbe anche “costringere” Di Maria a rimanere per un’altra stagione in Italia e giocare su alti livelli rispetto a quella che nella sua mente è una sorta di pensione anticipata.