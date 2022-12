“Dico basta”: l’ex Juventus annuncia il ritiro sui social

“Dico basta”, l’addio al calcio via Twitter dell’ex centrocampista bianconero: immediata la replica del club.

Poche righe, ma essenziali. Così come esigono i social. Infine un “grazie” scritto in maiuscolo – quasi a voler rimarcare la propria devozione verso il gioco del calcio – corredato dall’emoticon del cuoricino. Parole che emozionano quelle di Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juventus che soltanto pochi minuti fa ha annunciato tramite i propri canali social di essere pronto ad appendere le scarpette al chiodo.

Bianconero dal 2017 al 2020, durante la sua avventura torinese si è laureato campione del mondo con la Francia di Didier Deschamps in Russia nel 2018. E guarda caso ha scelto la fotografia che lo ritrae con la coppa più ambita per comunicare il suo addio. Mediano instancabile, nella prima Juventus di Allegri ha svolto spesso un ruolo fondamentale ed ha finito per conquistare i tifosi per via della sua grinta e per l’abilità nel recuperare palloni. Con la maglia della Vecchia Signora sulle spalle ha vinto tre scudetti, collezionando 133 presenze e realizzando 8 gol. Non pochi per uno che in campo ha quel tipo di compiti, più prettamente difensivi.

“Dico basta”, Matuidi appende le scarpette al chiodo

Questo il contenuto del suo messaggio su Twitter, ovviamente scritto in francese: “Calcio, ti ho amato così tanto. Calcio, mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire basta. Ho realizzato i miei sogni da bambino, i miei sogni da uomo. È con la gola stretta ma con orgoglio che oggi volto questa pagina. GRAZIE”.

Matuidi era andato a giocare negli Stati Uniti dopo l’avventura torinese, accettando la proposta dell’Inter Miami, dove aveva ritrovato il suo ex compagno di squadra alla Juve Gonzalo Higuain, anche lui oggi ex calciatore. Il club bianconero ha voluto omaggiarlo con un messaggio di ringraziamento, apparso poco fa sui canali ufficiali.