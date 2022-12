Calciomercato Juventus, “Mozart” da Allegri: epilogo clamoroso

Calciomercato Juventus, la fase di stallo prosegue e calano vertiginosamente le possibilità di rinnovo del contratto.

L’attenzione dei media in questo momento è quasi interamente rivolta alle possibili conseguenze della vicenda giudiziaria che ha investito in pieno la Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che neppure un mese fa l’inchiesta “Prisma” della Procura di Torino ha generato un terremoto societario di proporzioni gigantesche.

Ha lasciato il presidente Andrea Agnelli e l’hanno seguito anche gli altri componenti del Consiglio d’amministrazione, tra cui Nedved e Arrivabene. La Vecchia Signora presto avrà un assetto societario nuovo di zecca: per capire che ne farà parte bisognerà attendere il prossimo 18 gennaio. E dai nomi si potrà intuire quali saranno i capisaldi della nuova gestione, in quale solco si muoverà. Gennaio però è anche il mese in cui riapriranno i battenti non solo il campionato, ma pure il mercato. Impensabile che, stante questi problemi di natura finanziaria, la Juventus effettuerà qualche colpo ad effetto come quello che mise a segno lo scorso anno con l’arrivo di Dusan Vlahovic. Ma i bianconeri drizzeranno bene le orecchie per non farsi sfuggire quelle occasioni che si presenteranno.

Calciomercato Juventus, secondo The Athletic Jorginho non rinnoverà

Fanno gola i tanti giocatori non hanno trovato un accordo con i loro rispettivi club per il rinnovo e il prossimo giugno saluteranno gratis. La Juventus ormai è diventata “esperta” quando si parla di questo tipo di trattative, tenendo conto che i suoi uomini-mercato negli ultimi anni hanno puntato parecchio sui cosiddetti parametro zero.

Il grande sogno di Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo continua ad essere Jorginho, arrivato al suo ultimo anno di contratto con il Chelsea. L’italo-brasiliano ha recentemente avuto parole al miele per il club che detiene il suo cartellino dal 2018 ma a conti fatti il nodo rinnovo è ancora tutto da sciogliere. Si parla di una preoccupante fase di stallo. E nonostante l’azzurro abbia provato a rassicurare i tifosi, il media britannico The Athletic resta convinto che alla fine Jorginho non resterà a Stamford Bridge.