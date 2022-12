Calciomercato, rescinde e va alla Juventus: “Spunta anche il risarcimento”

Attenzione massima in casa Juventus, con i bianconeri che a gennaio potrebbero muoversi sul mercato a caccia di rinforzi.

Questa almeno è l’aspettativa dei tifosi, che sperano che il club possa mettere a segno qualche colpo nonostante la situazione societaria sia in divenire. Presto infatti sarà nominato un nuovo cda, con dirigenti che saranno chiamati ad aprire una nuova era sportiva per la Juventus.

La squadra di Massimiliano Allegri dal canto suo deve rimanere concentrata sulle vicende del campo. Il finale del 2022 per i bianconeri è stato senz’altro molto positivo, con una striscia di risultati positivi che hanno consentito a Bonucci e compagni di avvicinarsi alla prima posizione occupata dal Napoli. La seconda parte di stagione sarà molto intensa e bisognerà farsi trovare preparati. A gennaio riapriranno anche le trattative di calciomercato. Arriverà qualche rinforzo a Torino per l’allenatore oppure le attenzioni del club saranno già rivolte al futuro?

Juventus, D’Atri alla TvPlay: “Karsdorp? Si potrebbe arrivare alla risoluzione”

A gennaio come detto difficile pensare a grandi investimenti da parte di una società che tra l’altro sta anche “cambiando pelle”. Eppure se ci sarà qualche occasione low cost si cercherà di non lasciarsela sfuggire. E una pare davvero essere possibile.

Come si legge su calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play l’avvocato Antonio d’Atri ha parlato di Karsdorp e della possibilità del suo addio alla Roma. L’assocalciatori olandese si è schierata a favore del terzino, attaccando il club giallorosso e parlando di mobbing. “Nel procedimento gius-lavoristico, la dimostrazione del mobbing non è una cosa semplice. Bisognerà vedere oltre a quello che è emerso se ci siano altre condotte che possano portare ad una pronuncia in tal senso. Acclarata una condotta discriminante, si potrebbe approdare ad una risoluzione del contratto con in caso un risarcimento” ha spiegato. In ogni caso il terzino continua ad essere un nome caldo tra i possibili rinforzi della Juve.