“Accordo con la Juventus”: bomber ad un passo, ma poi è saltato tutto

Si parla sempre più di quelle che potrebbero essere le mosse di calciomercato della Juventus nell’ormai imminente sessione invernale.

Il mondiale è finito e i vari campionati europei si apprestano a ripartire. Lo farà a gennaio anche la serie A, con la Juve di Allegri che si è avvicinata alle posizioni che contano grazie ad una striscia di vittorie consecutive.

C’è grande ottimismo riguardo la seconda parte della stagione. Nella quale l’undici torinese proverà a lottare per lo scudetto ma anche per la conquista dell’Europa League. Un trofeo che manca in bacheca e che sarebbe senz’altro una grande soddisfazione per la tifoseria. Il tecnico avrebbe magari bisogno di qualche innesto, specie in difesa, ma a gennaio non ci saranno rivoluzioni. Probabile qualche colpo low cost, con l’opportunità di iniziare in anticipo il processo di ringiovanimento e rinnovamento della squadra. I tifosi aspettano con curiosità di conoscere le mosse del club.

Juventus, il retroscena raccontato da Van Persie

In queste ultime settimane si è parlato molto dei mondiali di calcio in Qatar, un torneo nel quale sono emerse tante nuove stelle. La Juventus avrà appuntato qualche nome? Nel frattempo però emerge un retroscena su quello che per i bianconeri sarebbe potuto essere in passato un grandissimo colpo. Lo ha raccontato il diretto interessato.

Stiamo parlando del grande attaccante olandese Robin Van Persie, che ha svelato di essere stato molto vicino alla Juventus ma che l’Arsenal ha bloccato l’affare. Rilasciando una intervista al “Effe Relativeren Podcast” l’ex campione ha rivelato come “un giorno il presidente dell’Arsenal mi fece vedere il bilancio positivo del club, ma a me interessava poco. Volevo lasciare l’Inghilterra per vincere e trovammo un accordo con la Juventus, ma l’Arsenal fece saltare l’affare. A quel punto decisi di andare al Manchester United, perchè la mia priorità era quella di vincere dei trofei”. Ormai il passato è passato, ma senz’altro un grande giocatore come Van Persie avrebbe fatto benissimo in bianconero.