Nessuna sorpresa in serbo: Vlahovic-Juventus, l’allarme è fragoroso

Nessuna sorpresa in serbo: l’allarme Vlahovic per la Juventus è fragoroso. Ecco come sta il giocatore in questo momento

Non solo la questione societaria, ma anche quella relativa alle condizioni di Vlahovic. Ci sono tanti punti interrogativi dentro la Juventus e una riguarda quelle che sono le condizioni fisiche del giocatore serbo che prima del Mondiale ha saltato diverse partite con la squadra di Allegri.

La pubalgia, sappiamo tutti, è una brutta bestia e deve essere curata nel migliore dei modi. Ma di progressi purtroppo non se ne vedono secondo quanto riportato da calciomercato.it, che sottolinea come la presenza del serbo nelle prossime uscite di campionato è tutt’altro che scontata. Anzi, dovrebbe ancora giocare Kean al fianco di Milik, con Vlahovic che, si spera, dovrebbe andare in panchina. Insomma, una situazione non del tutto tranquilla.

Nessuna sorpresa in serbo, Vlahovic a rischio

Vlahovic ci sarà? Questa è la domanda che si fanno i tifosi che non sono sereni. Anche al Mondiale, Dusan, ha deluso: prestazioni al di sotto delle aspettative e anche qualche panchina di troppo per via, ovviamente, di quelle che sono state le condizioni fisiche del calciatore.

Allegri, inoltre, ha parlato del suo attaccante: “Sta facendo delle terapie” ha confermato. E questo è un segnale difficile da digerire. Insomma, ancora è tutto da capire. E le notizie che arrivano non sono di certo positive. Purtroppo.