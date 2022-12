Calciomercato Juventus, ‘cavallo’ vincente Conte: cifre choc

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro del tecnico salentino? L’ultima indiscrezione, adesso, potrebbe già rispondere al quesito.

Si è parlato tanto del futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino, ora alla guida tecnica del Tottenham, ha rifiutato la prima proposta degli inglesi per il rinnovo del contratto che lo vedrebbe protagonista, anche, nella prossima stagione alla guida della società londinese.

Stando, però, alle cosiddette quote dei bookie, il rinnovo di Antonio Conte sarebbe possibile soltanto per alcune situazioni, cioè i risultati che il tecnico otterrà in questa stagione in corso. Come sappiamo, proprio a breve, l’ex Juve e Inter incontrerà, negli ottavi di finale, il Milan di Pioli.

Calciomercato Juventus, Conte rinnova ad una condizione

Secondo i bookmaker, il rinnovo di Antonio Conte, sarebbe possibile soltanto ad una condizione. Gli ottavi di finale contro il Milan, infatti, potrebbero essere già decisivi. L’ex ct azzurro, di Inter e Juventus, sarebbe il favorito per il passaggio del turno. Con una quota data a 1,55 contro il 2,30 dei rossoneri. Più in salita invece, il capitolo riguardanti i trofei con la squadra inglese.

Per la Fa Cup obiettivo più raggiungibile secondo gli analisti, la vittoria di Conte della Coppa inglese, la vittoria finale del Tottenham è data a 8,50, al terzo posto dietro Manchester City (4) e Liverpool (7); per la Premier League si parla di chimera, infatti, visto il duello tra City (1,40) e Arsenal (attualmente primo ma a 3,15), rimane quello più quotato, il Tottenham filtra lontanissimo a 61. La top 4 rimane comunque alla portata vista la quota a 2,15 e questo potrebbe rappresentare il vero e proprio tassello fondamentale per il possibile rinnovo di contratto.