Cristiano Ronaldo lo soffia ad Allegri: game over Juventus

Calciomercato Juventus, futuro ancora tutto da scrivere: c’è lo zampino di Cristiano Ronaldo. Le ultime dalla Francia.

La finestra invernale di calciomercato sarà sfruttata dagli addetti ai lavori non solo per perfezionare operazioni a stretto giro di posta, ma anche per apparecchiare la tavola in vista di mosse future.

Ecco perché il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’ottima fonte dalla quale diversi club di Serie A potrebbero attingere. Ne sa qualcosa la Juventus, che spesso ha perfezionato acquisti a costo zero che poi si sono rivelati estremamente fruttuosi. Sebbene questo tipo di politica negli ultimi anni abbia dato risultati non sempre all’altezza, non è escluso che Cherubini possa nuovamente pensare a qualche innesto low cost.

Uno dei reparti su cui sono accesi da tempo i radar della “Vecchia Signora” è per forza di cose il centrocampo. Alla luce della situazione tutt’altro che delineata di Mckennie e Rabiot, la zona nevralgica del campo potrebbe subire degli stravolgimenti a stretto giro di posta. In attesa del ritorno a pieno regime di Paul Pogba, il cui rientro è ancora un rebus tutto da sciogliere, Cherubini potrebbe cautelarsi con l’acquisto di un’altra mezzala.

Calciomercato Juventus, idea Kanté-Al Nassr

Il sogno resta sempre Milinkovic Savic, ma le chances di mettere le mani sul centrocampista serbo non sono molte. Lotito infatti non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto della richiesta di 100 milioni di euro. Alla Juventus, però, è stato accostato anche il profilo di N’Golo Kanté: il centrocampista francese è infatti legato al Chelsea da un contratto fino al 2023, che salvo improvvisi dietrofront non sarà rinnovato.

Reduce da molti infortuni in rapida successione che gli hanno impedito di prendere parte alla spedizione in Qatar con la Nazionale francese, Kanté ha calamitato l’interesse anche di altri club. Nelle scorse settimane il Barcellona sembrava piuttosto deciso ad affondare il colpo, salvo poi virare su altri obiettivi. Come riferito da footmercato.net, però, quello dell’ex centrocampista del Leicester potrebbe rivelarsi un nome spendibile anche per l’Al-Nassr di Riyadh, che nel frattempo sta perfezionando l’acquisto deluxe di Cristiano Ronaldo.

Kanté non avrebbe detto no all’ipotesi di sbarcare nel campionato saudita, anche perché fino a questo momento non ha ancora ricevuto delle offerte concrete da qualche top club europeo. Sebbene il francese abbia messo in cima alla lista dei suoi desideri un’eventuale permanenza con il Chelsea, è chiaro come l’entourage di Kanté sia già al lavoro per studiare soluzioni interessanti. Sotto questo punto di vista, la candidatura dell’Al-Nassr potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane.