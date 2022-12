Calciomercato Juventus, colpaccio a zero: Inter in trappola

Calciomercato Juventus, difensore alla fase decisiva. Adesso potrebbe stravolgersi il futuro: tutti i dettagli dell’operazione.

Come sappiamo nella prossima stagione i bianconeri vogliono a tutti i costi rinforzare la difesa. C’è bisogno di un laterale ma anche di un centrale esperto da affiancare a Bremer. Diversi i nomi fatti fino ad ora, ma uno su tutti, sembra fare al caso di Massimiliano Allegri.

Ma questo profilo è anche un desiderio in cima alla lista desideri proprio della rivale sportiva numero uno dei bianconeri, l’Inter, che lo valuta come solida alternativa difensiva in caso di addio dal suo attuale club.

Calciomercato Juventus, Smalling al bivio | Se lascia la Roma c’è anche l’Inter

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, in caso di addio dalla Capitale, il centrale della Roma è nella lista desideri dei bianconeri ma soprattutto dell’Inter di Beppe Marotta che lo metterebbe in cima alla lista dei possibili upgrade in difesa ma, come si legge sul portale ‘fcinter1908’, la squadra nerazzurra terrebbe in considerazione il giocatore soltanto se è, realmente, disposto a lasciare la Roma a scadenza di contratto a fine di questa stagione e che, dunque, non venga utilizzato il club nerazzurro come espediente per dare alla Roma la suggestione di un rinnovo più alto da proporre al giocatore.

Pertanto, adesso, in casa di addio a parametro zero, la Juventus avrebbe una rivale decisamente interessata all’upgrade in difesa. L’Inter che, si legge, offrirebbe in tal caso, un posto decisamente importante in squadra al giocatore: da titolare. Situazione simile a quella della Juventus che a fine stagione cambierà sicuramente qualche interprete in difesa, visto il possibile addio di Daniele Rugani. Insomma, un vero e proprio testa a testa tra le due grandi della Serie A per uno dei centrali più interessanti del nostro campionato: staremo a vedere cosa succederà.