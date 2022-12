Calciomercato, ossessione Juventus: ribaltone a poche ore dal gong

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo in questa fase dell’anno. Presto riapriranno i trasferimenti invernali.

Da giorno 2 gennaio via libera al calciomercato, con tutte le squadre che proveranno ad approfittare di questa sessione per rinforzarsi e per far sì che si possa affrontare al meglio la seconda parte della stagione. La Juventus ovviamente non fa eccezione, anche se in seno alla società sono in atto dei cambiamenti.

Il nuovo gruppo dirigenziale sarà chiamato presto a prendere delle decisioni importanti legate non solo al mercato. In ogni caso si dovrà pensare, ed è questo che interessa maggiormente i tifosi, a rinforzare la squadra. Non solo per tentare l’assalto allo scudetto e all’Europa League. Ma anche per cercare di rinnovare la squadra in ottica futura, visto che nel corso dell’estate alcuni calciatori sono destinati a lasciare Torino. Ceduti ad altra squadra o magari lasciati liberi per fine contratto.

Juventus, Karsdorp sì ma senza De Sciglio come pedina di scambio

In ogni caso la Juve potrebbe sistemare alcuni tasselli, pronta ad approfittare delle occasioni che giorno dopo giorno potrebbero crearsi. La prima parte della stagione ha evidenziato come ci siano delle lacune sulle corsie esterne difensive. Zolle del campo che vedono tra l’altro Alex Sandro e Cuadrado in scadenza di contratto.

C’è dunque la necessità, anzi la priorità, di guardare alla difesa come primi tasselli da trovare. E Rick Karsdorp, in rotta con la Roma, rappresenta una soluzione ideale guardando al prezzo del cartellino del calciatore e anche al suo ingaggio. Si è parlato anche di un possibile scambio con De Sciglio, ma secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus non avrebbe intenzione di privarsi del suo esterno. E dunque l’affare Karsdorp potrebbe sì decollare, ma solo a poche ore dal gong finale di gennaio.