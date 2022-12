Calciomercato Juventus, scambio e nuovo rilancio: è già finita con l’attaccante

Calciomercato Juventus: il club non vuole rinnovare il prestito dell’attaccante che quindi è pronto a tornare a Torino già a gennaio.

Alla ripresa della Serie A manca ormai pochissimo. Ancora qualche giorno dopodiché le 20 squadre del massimo campionato italiano torneranno a darsi battaglia per raggiungere i propri obiettivi. Dalla conquista dello scudetto per il Napoli, passando per il raggiungimento di un posto in Champions League per Milan, Juventus ed Inter, fino ad arrivare alla salvezza per almeno sei/sette squadre che, salvo clamorosi scivoloni, dovrebbero conquistarla senza problemi.

Squadre come l’Empoli di Paolo Zanetti che, attualmente tredicesimo in classifica, a più dieci sul terzultimo posto della Cremonese, starebbe pensando di rispedire a Torino, Marko Pjaca che, sceso in campo appena sette volte con la maglia dei toscani, non sembra rientrare nei piani della società di Fabrizio Corsi che si sta già muovendo in altre direzioni per rinforzare la rosa della squadra.

Calciomercato Juventus: Pjaca lascia l’Empoli che nel frattempo pensa allo scambio Lammers-Caputo con la Sampdoria

Arrivato sulla sponda bianconera del Po nell’estate 2016 come uno dei talenti più promettenti d’Europa, Marko Pjaca ha deluso quasi subito, anche a causa di gravi infortuni, tutte le aspettative che la Juventus aveva riposto su di lui. Una Juventus che lo ricorda solo per il gol dello 0-2 segnato al Porto nella gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017.

Dopo quella bellissima notte europea, si è infatti spenta velocemente la stella del classe ’95 che, pur restando in Serie A, non ha fatto altro che girovagare qua e là senza fissa dimora. Dalla Fiorentina al Genoa, passando per il Torino, fino ad arrivare all’Empoli che, stando a quanto scritto su Twitter da Marco Conterio di Tmw, starebbe pensando di puntare sempre più sul giovane Tommaso Baldanzi e sullo scambio Lammers-Caputo ormai ai dettagli con la Sampdoria.