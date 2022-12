Ultim’ora Juventus, ufficiale il nuovo CDA: nomi a sorpresa

Juventus, già ufficiale il nuovo CDA: il club, infatti, ha dato i nomi dei nuovi componenti della dirigenza: i dettagli.

Ufficiale il nuovo Cda bianconero che sarà composto da alcuni dei nomi che erano già stati assegnati proprio non appena l’ormai ex dirigenza aveva rassegnato le dimissioni.

La Juventus, come si legge in un comunicato, avrebbe diramato la lista del nuovo Cda bianconero facendo diversi nuovi nomi che prenderanno parte al progetto bianconero. La Juventus ha quindi annunciato i cosiddetti ‘candidati’ che tra poche settimane verranno sostanzialmente ufficializzati. Ad eccezione di Maurizio Scanavino, che è già formalmente il nuovo dg. Gianluca Ferrero sarà invece il presidente.

Juventus, ufficiale il nuovo CDA: i nomi

A prendere posto dell’ex presidente Andrea Agnelli ci sarà Gianluca Ferrero che prenderà quindi la carica di presidente della Juventus. Nel comunicato è stata diramata una lista di tutti i ‘candidati’ per essere parte del nuovo consiglio d’amministrazione del club bianconero.

Andiamo, quindi, a scoprire quali saranno i nuovi componenti con una lista di nomi, fatti, proprio dal club bianconero: il primo fatto è quello di

“Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. Negri e Cappiello hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance”. Una lista di nomi che sarà, effettivamente, la nuova dirigenza bianconera composta per lo più da gente molto abile del proprio settore e da cosiddetti tecnici che avranno l’obiettivo di far quadrare i conti e di essere sempre competitivi anche ai parametri europei. Ora la nuova Juventus prende presto forma.