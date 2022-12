Calciomercato Juventus, campione del mondo per Allegri: fa tutto Barella

Calciomercato Juventus, il centrocampista è finito nel mirino di diversi club ed ha estimatori anche in Italia.

Ogni anno, subito dopo Natale, c’è qualche grosso club che apre le danze. Stavolta è toccato al Liverpool di Jurgen Klopp mettere a segno il primo grande colpo di mercato, accaparrandosi uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo Mondiale: Cody Gakpo.

È stato lo stesso Psv Eindhoven nella serata di ieri ad ufficializzare l’esito positivo della trattativa. Il 23enne olandese, autore di tre gol con la selezione di Louis van Gaal in Qatar, si trasferirà presto in Inghilterra, dove sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto. I Reds sborseranno 42 milioni più bonus per regalare al tecnico tedesco una validissima alternativa a Luis Diaz e Diogo Jota, alle prese con infortuni lunghi. Ma Gakpo non è l’unico che ha sfruttato la vetrina qatariota per mettersi ulteriormente in mostra dopo aver brillato in Eredivisie. Si è impennato anche il valore di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina e uno dei trascinatori dell’eroico Marocco. Oppure Alexis Mac Allister, il cui prezioso – ma forse poco appariscente – lavoro ha permesso all’Argentina di aggiudicarsi il suo terzo Mondiale.

Calciomercato Juventus, pure l’Inter pensa a Mac Allister

Mac Allister milita nel Brighton di Roberto De Zerbi ed anche in Inghilterra è un titolare inamovibile. È legato ai Seagulls fino al 2025 ma tante big del campionato inglese hanno messo da tempo gli occhi su di lui. Ed ha diversi estimatori anche in Italia.

La Juventus, così come l’Inter, hanno chiesto qualche informazione sul suo conto. Lo riporta Calciomercato.it, riferendo che il centrocampista dell’Albiceleste campione del mondo è ritenuto una valida alternativa low cost al costosissimo Enzo Fernandez, per il quale il Benfica ha già sparato cifre folli. Per Mac Allister il Brighton chiede al momento una cifra tra i 35 e i 40 milioni, abbordabile anche per i club italiani. Massimiliano Allegri avrebbe apprezzato le sue qualità proprio durante il Mondiale e potrebbe diventare presto il piano B nel caso in cui la Lazio non dovesse abbassare le pretese per Sergej Milinkovic-Savic. Pure l’Inter, dicevamo, segue Mac Allister con particolare attenzione, soprattutto se dovesse essere costretta a “sacrificare” Nicolò Barella.