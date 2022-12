Calciomercato Juventus, altro che 60 milioni: colpo di scena Zaniolo

Calciomercato Juventus, il trequartista giallorosso per ora ha posticipato ogni discorso sul rinnovo del contratto.

Ogni discorso relativo al mercato in questo momento sembra come “sospeso”. Non stupisce infatti che in casa Juventus in questi giorni tengano banco altre vicende, di natura extrasportiva. Tra meno di una settimana riaprirà ufficialmente la finestra dei trasferimenti ma per ora non si riesce ad intravedere una strategia chiara da parte della Signora.

Nella giornata di ieri, intanto, Exor ha reso noti i nomi dei dirigenti che dal prossimo 18 gennaio andranno a formare il nuovo Consiglio d’amministrazione. Qualche ora fa invece l’assemblea degli azionisti ha proceduto con l’approvazione del bilancio 2021-2022, chiuso con una perdita importante, di oltre 238 milioni di euro. Insomma, non sono affatto poche le grane, soprattutto di natura finanziaria e giudiziaria, a cui dovranno far fronte i nuovi amministratori. Motivo per cui si fa fatica a capire quale possa essere il budget di spesa del club bianconero in questa sessione invernale.

Calciomercato Juventus, il Milan “prepara” il colpo Zaniolo per giugno

Probabile che il direttore sportivo Federico Cherubini si limiti a tappare qualche falla, per consentire a Massimiliano Allegri di poter contare su più alternative in tutti i ruoli, considerando pure che la Juventus da gennaio sarà impegnata su più fronti.

Si comincia al tempo stesso a ragionare in vista dell’estate, quando diversi obiettivi bianconeri si libereranno gratis dalle rispettive società. Ma stuzzicano la fantasia della Juve anche quei giocatori che andranno in scadenza nell’estate 2024, il cui valore tuttavia potrebbe calare vertiginosamente per il timore che dopo un anno possano andare via a zero. Uno di questi è Nicolò Zaniolo, accostato più volte alla Vecchia Signora nell’ultima sessione di mercato estiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, il trequartista della Roma è finito nuovamente nel mirino del Milan. I dirigenti rossoneri Maldini e Massara, dopo essersi limitati a chiedere informazioni la scorsa estate, starebbero pensando di preparare un possibile assalto per giugno. In attesa che, nel frattempo, la valutazione del classe ’99 scenda e i 60 milioni pretesi dai capitolini diventino soltanto un lontano ricordo.