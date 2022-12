Agnelli lascia, anzi no: epilogo thriller alla Juventus

Calciomercato Juventus, i saluti di Agnelli ma potrebbe esserci un ritorno? Tutti i dettagli svelati della situazione.

Agnelli ha da poco lasciato ufficialmente la Juventus, il nuovo Cda prende forma e molti dei volti che per lunghi anni hanno reso giustizia al nome della Juventus nel mondo, lasciano dopo decenni di successi.

Un epilogo che potrebbe, però, clamorosamente non essere tale. Come scrivono sul quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, il futuro di Agnelli potrebbe, clamorosamente, essere un ritorno. Agnelli è infatti ancora vicino alla Juventus come proprietario.

Agnelli alla Juventus è solo un arrivederci

Secondo, infatti, la ricostruzione del quotidiano sportivo, Andrea Agnelli resta comunque vicino alla Juventus, come proprietario, nonostante tutto, nonostante l’ormai nuovo Cda che vede già il nome del nuovo presidente Ferrero. Certamente un futuro anomalo ma già con idee chiare per la Juventus. Infatti, si legge sempre sul quotidiano sportivo che molto potrebbe stravolto.

Partendo dalla dirigenza, fino ad arrivare, come si legge, ad Allegri e la sua possibile riconferma. Infatti al mister toscano basterebbe il 4 posto per riconfermare la sua presenza nella prossima stagione, quella dell’ufficiale nuova dirigenza. Certamente molto verrà cambiato anche a livello di rosa, più spazio per i giovani e alcune cessioni eccelse, con volti noti ormai in scadenza e pronti a dire addio alla Juventus che vuole rifondare completamente alla guida del proprio tecnico. Staremo quindi a vedere se un giorno Agnelli ritornerà da protagonista, magari proprio da, di nuovo, presidente. Ancora nulla è deciso, ancora nulla è certificato. L’unica certezza è la volontà dei bianconeri di rilanciarsi ad alti livelli prima in Italia e poi nel mondo: in Europa e le sue competizioni.