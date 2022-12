Calciomercato, è ancora Juve-Real: 30 milioni e accordo inevitabile

Calciomercato: la Juventus si prepara alla sfida col Real Madrid per il giovane difensore. Affare da 30 milioni di euro col club proprietario del cartellino.

Quando si parla di Juventus-Real Madrid viene ovviamente facile volare con la mente alle varie, epiche sfide di Champions League che hanno visto affrontarsi bianconeri e blancos nel corso degli anni. Sfide che hanno visto vincere a volte gli uni e a volte gli altri, con gli spagnoli capaci di battere però due volte in finale la Vecchia Signora, prima ad Amsterdam nel 1998 e poi a Cardiff nel 2017.

Un match, quello in terra gallese, a cui hanno fatto seguito i due incontri valevoli per i quarti di finale della Champions League 2017-2018 che rappresentano, ad oggi, l’ultimo confronto sul campo tra le due formazioni le quali, in attesa di incontrarsi nuovamente, sono pronte a darsi battaglia in sede di calciomercato per quell’Ivan Fresneda del Real Valladolid del quale si sta parlando spesso in questi giorni.

Calciomercato, Juventus e Real Madrid puntano Fresneda del Real Valladolid che piace anche a Borussia Dortmund e Newcastle

Juventus e Real Madrid, come anticipato, sono pronte a sfidarsi per l’ingaggio di Ivan Fresneda che, stando a quanto scritto dal Diario di Valladolid, potrebbe finire proprio al club bianconero già a gennaio. Un acquisto, quello del difensore classe 2004 che, qualora andasse in porto, permetterebbe alla Vecchia Signora di svecchiare un po’ la rosa e di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un elemento tanto affidabile quanto esperto nonostante la giovane età.

Un elemento di proprietà del Real Valladolid che si è già mostrato disponibile a trattare la cessione del suo gioiello a patto, però, che la società acquirente paghi la clausola da 30 milioni di euro inserita nel suo contratto. Su Fresneda, oltre a Juventus e Real Madrid, avrebbero quindi messo gli occhi anche Newcastle e Borussia Dortmund, al momento defilate rispetto a zebre e merengues.