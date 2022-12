Calciomercato Juventus, blitz a sorpresa con Simeone: domino lampo Allegri

Calciomercato Juventus, clamoroso colpo di scena per il futuro del ‘Cholo’ Simeone: i dettagli dell’operazione.

Il futuro del ‘Cholo’ potrebbe essere già deciso nella prossima stagione. Dalla trasmissione ‘El Chiringuito’, in Spagna, si è parlato di un opzione davvero sorprendente.

Secondo il portale estero, infatti, il futuro dell’attuale tecnico dell’Atletico Madrid potrebbe essere deciso già nel breve tempo. Secondo l’indiscrezione, nonostante la possibilità di rescindere ora il contratto in scadenza nel 2024, garantendogli il pagamento degli emolumenti spettanti fino a quella data, il mister avrebbe dato un secco no. Ma non è però scontato che qualcosa potrebbe già muoversi a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Simeone nuovo allenatore | C’è anche l’Inter

Secondo, infatti, l’indiscrezione, il futuro di Simeone potrebbe essere in Italia, in Serie A. Come sappiamo, nonostante tutto, due panchine non sono così certificate per la prossima stagione. Sia Juventus che Inter fanno i conti con il futuro e aspettano di decidere quale sarà la prossima mossa. Simeone potrebbe, infatti, essere conteso tra le due big della Serie A in un vero e proprio derby d’Italia sul mercato.

Come sappiamo, il Cholo ha un passato nerazzurro che potrebbe quindi avvicinarlo al club milanese ma è anche vero che la situazione di Allegri non così stabile se non dovessero arrivare i risultati prefissati, nonostante la rassicurazione di Elkann. Secondo l’indiscrezione, dunque, molto dipenderà anche dai risultati maturati a fine stagione dai rispettivi club. Se, infatti, gli obiettivi prefissati non dovessero arrivare, allora, sia Juventus che Inter valuteranno attentamente la candidatura di un tecnico esperto come il Cholo Simeone pronto, così, a cambiare squadre dopo anni e anni alla guida del club di Madrid. Staremo a vedere cosa succederà in tal senso.