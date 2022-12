Dolceamaro Juventus: “Niente retrocessioni, ecco cosa rischia”

Juventus, cosa rischia: tutti i dettagli svelati in un intervento diretto su ‘TVPLAY’. I dettagli nell’articolo in questione.

Dalla trasmissione Twitch di ‘TVPLAY’ si parla del futuro della Juventus e delle possibili penalizzazioni del club, ormai, ex di Andrea Agnelli. L’ex procuratore aggiunto della FIGC ‘Luigi De Ficchy’ è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TVPLAY per parlare della questione.

Ai microfoni di ‘TVPLAY’, l’ex procuratore aggiunto della FIGC ‘Luigi De Ficchy’ ha parlato così dei rischi che incorrerà il club bianconero: “Per quanto riguarda il codice di giustizia sportiva rischia molto, la penalizzazione sicuramente. Poi bisogna vedere cosa ne pensa il tribunale. Bisogna passare questo step e vedere in primis se è possibile un nuovo giudizio e una nuova sanzione”

Juventus, senti De Ficchy: “Non si arriverà ad una retrocessione”

Sempre ai microfoni della trasmissione streaming, l’ex procuratore aggiunto della FIGC ‘Luigi De Ficchy’ ha specificato che, nonostante se gli illeciti se approvati sarebbero abbastanza pesanti, secondo lui, non ci sarebbero rischi di retrocessione, come invece, si era letto in giro già qualche settimana fa.

Andiamo a vedere in dettaglio, quanto rilasciato proprio da De Ficchy a tal proposito: “Per la parte che ho letto io gli illeciti se approvati sono abbastanza pesanti, anche se secondo me non si può arrivare a una retrocessione. Uno dei criteri fondamentali per decidere le sanzioni era che non bisognava interferire eccessivamente con i risultati del campo, ricordo però sempre l’articolo 4 della giustizia sportiva, i soggetti che stanno all’interno della FIGC devono sempre seguire un comportamento leale”. In sostanza bisogna aspettare gli esiti delle indagini ufficiali per scoprire quali saranno le conseguenze del club bianconero. Certamente la problematica più grande, cioè la retrocessione, sembrerebbe scongiurata.