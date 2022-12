Calciomercato Juventus, ossessione Champions: il jolly che travolge Mou

Calciomercato Juventus, rimane solo se ci sono le garanzie: difensore, adesso, al bivio. I dettagli dell’operazione.

Desta sempre attenzione la situazione relativa al difensore centrale della Roma. In scadenza di contratto a fine stagione, il classe 1989 adesso chiede garanzie: sullo sfondo c’è la Juventus con l’Inter.

Siamo agli sgoccioli per il nuovo inizio del campionato e in casa bianconera si fanno i piani del presente ma soprattutto del futuro. Tra i potenziamenti richiesti da Allegri c’è sempre la difesa. Il settore con più bisogno in questo momento. Dal laterale fino ad un altro centrale da affiancare al già consolidato Bremer. Secondo l’ultima indiscrezione, adesso, il futuro di Smalling potrebbe essere in ottica bianconera.

Calciomercato Juventus, Smalling al bivio | Resta con Champions raggiunta o se ne va

Smalling infatti avrebbe già reso pubblica la sua volontà. Vuole più garanzie dalla Roma. Una su tutte il raggiungimento della Champions League. In quel caso, allora, si potrebbe valutare una possibile permanenza con tanto di rinnovo, in caso contrario sull’ex United continua ad esserci l’interesse sia di Juventus che dell’Inter, pronte ad accoglierlo a parametro zero.

L’attuale contratto del difensore centrale scade proprio in estate e Smalling, adesso, ha un’opzione per prolungare il suo soggiorno per un altro anno soltanto in base a determinati obiettivi. Tuttavia, anche adesso, l’ex Manchester United sta riflettendo sul suo futuro. Secondo l’indiscrezione rilasciata da ‘Il Corriere della Sera’, il centrale inglese vorrebbe più garanzie dalla Roma. Il 33enne desidera qualificarsi per la Champions League, e questo a sua volta determinerà la sua decisione a lungo termine e la possibilità di rimanere ancora nella Capitale. In caso contrario, c’è la possibilità di andare alla Juventus oppure l’Inter che se lo contendono in un vero e proprio derby d’Italia sul mercato.