Allegri pazzo di gioia, dal Mondiale alla Juve: offerta accettata

Non ci sono mai pause per il calciomercato, che giorno 2 gennaio 2023 riaprirà ufficialmente i battenti. Cosa farà la Juventus?

I tifosi sono impazienti di sapere se i bianconeri metteranno a segno delle mosse a gennaio oppure no. Di sicuro mister Allegri avrebbe bisogno di qualche innesto, per cercare di essere grande protagonista nel corso della seconda parte della stagione.

La società nel frattempo sta cambiando pelle, sono stati appena nominati i nuovi dirigenti che avranno il compito di aprire una nuova era calcistica. Per cui a gennaio è difficile pensare che ci saranno dei grandi investimenti, più che altro la Juventus potrebbe cogliere al volo eventuali occasioni che si presenteranno nel corso delle prossime settimane. Per i colpi più importanti, quelli che dovranno ringiovanire la rosa, probabilmente si dovrà attendere la prossima estate. Con un occhio che rimarrà fisso sui possibili acquisti a parametro zero.

Juventus, Mac Allister vuole il bianconero. Ma prima bisogna cedere

Non è da escludere però qualche investimento anche in questo mese di gennaio, qualora si venissero a creare i presupposti. Anche perché muoversi prima su determinati obiettivi già fissati consentirebbe di non far lievitare il prezzo e anche di anticipare la concorrenza. E’ quello che la Juventus potrebbe fare per Mac Allister, fresco campione del mondo con l’Argentina.

#MacAllister ha detto sì alla #Juventus! L’argentino ha già parlato con i familiari, considera la Signora un club straordinario. Se parte #McKennie l’affare può decollare rapidamente 🇦🇷⚪️⚫️ [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/Yza2Gu9idg — Luca Fioretti (@LucaFioretti13) December 28, 2022

Come spiega la Gazzetta dello Sport il calciatore sarebbe intenzionato a vestire il bianconero e ne avrebbe già parlato anche con i familiari. L’affare con il Brighton potrebbe dunque decollare presto, ma prima c’è bisogno di cedere McKennie. Si attenderebbe dunque un’offerta per l’americano per potersi poi concentrare sull’arrivo del centrocampista argentino.