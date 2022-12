Calciomercato Juventus, Allegri spalle al muro: “Voglio tenerlo”

Calciomercato Juventus, l’annuncio del tecnico gela i bianconeri: la dichiarazione sulle prossime mosse del club non passa inosservata.

In casa Juventus sono diversi gli obiettivi monitorati con attenzione dai bianconeri. Sebbene la “Vecchia Signora”, salvo cessioni deluxe, non si renderà protagonista di affari che prevedano esborsi deluxe, Cherubini sta comunque scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti che possano puntellare l’organico.

La questione riguardante le corsie laterali non può passare sotto silenzio. Del resto, con gli addii di Alex Sandro e Cuadrado sempre più vicini, sono vagliati con attenzione possibili innesti sia per la corsia destra che per l’out mancino. Sotto questo punto di vista, uno dei profili che stuzzicano maggiormente “Madama” è quella di Alex Grimaldo, legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023. Nelle ultime settimane il rinnovo del laterale spagnolo con le “Aquile” sembrava sul punto di essere naufragato definitivamente. La forbice tra domanda ed offerta pareva rappresentare uno scoglio insondabile. Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni che trapelano dal Portogallo, potrebbero palesarsi ancora colpi di scena a sorpresa.

Calciomercato Juventus, muro Benfica per Grimaldo: l’annuncio del tecnico

Non possono passare sotto silenzio, infatti, le parole con cui il tecnico del Benfica – Roger Schmidt – ha commentato le voci legate al possibile addio a fine stagione di Grimaldo, accostato anche ad Inter, Napoli e Barcellona.

Ecco quanto riferito da Schmidt, che nel suo intervento ha toccato anche la questione Otamendi: “Spero ovviamente che firmino nuovi contratti e restino qui. Si tratta di calciatori fondamentali, entrambi sono reduci da una grande stagione anche al vertice, sono molto affidabili. Anche il loro atteggiamento è buono, sono esempi per tutti i calciatori. Certo che vogliamo tenerli, il club ci sta lavorando.”