Calciomercato, fischiato e deluso: occasione Mondiale per la Juventus

Calciomercato Juventus, un occasione mondiale per i i bianconeri, adesso il destino potrebbe riportarlo in Serie A: i dettagli.

Il futuro del giocatore potrebbe rivederlo protagonista in Serie A. Un gelo dimostrato, ormai, ampiamente dai suoi tifosi che lo avrebbe fischiato in più occasione e che, sostanzialmente, sanciscono il suo destino.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione dall’estero, dal portale spagnolo ‘Marca’, potrebbe esserci un occasione per i bianconeri in mediana. Un occasione mondiale data la partecipazione del giocatore all’appena trascorsa competizione in Qatar.

Calciomercato Juventus, De Paul può lasciare la Spagna

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione questo gelo tra i tifosi e De Paul potrebbero costringere il giocatore a rivedere i suoi piani per il futuro. L’argentino fu protagonista in bianconero con la maglia dell’Udinese prima di scegliere, poi, l’Atletico dove però non ha saputo riconfermarsi quanto sperato. Adesso, vista la difficile situazione proprio all’interno del club, la Juventus potrebbe sfruttare questo mal di pancia a proprio favore ritornando su un profilo dalle indubbie capacità.

Si tratta di un comeback che farebbe felice anche e soprattutto mister Allegri che da tempo ha proprio come priorità il rinforzo del centrocampo e, in un certo senso, De Paul rappresenterebbe quell’upgrade necessario per rinforzare la mediana. Adesso il colpo potrebbe essere più che possibile vista la situazione tutt’altro che serena in quel di Madrid. Staremo a vedere se la Juventus avrà le carte giuste per intavolare una trattativa e riportare un profilo assai gradito in Serie A. Certamente molto dipenderà anche dalle volontà dello stesso che non disegnerebbe un ritorno ai vertici del campionato che l’ha reso celebre.