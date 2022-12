Calciomercato Juventus, sorriso Allegri: subito un campione del Mondo

Calciomercato Juventus, sorriso per Allegri: subito un campione del Mondo per il tecnico che potrà così avere il suo terzino

Si è parlato tanto di quello che potrebbe succedere dentro la Juventus nelle prossime settimane, e cioè appena riaprirà il calciomercato. In casa bianconera, con Allegri che adesso ha pieni poteri (o quasi) anche sulle trattative, si cercheranno elementi che possono tornare utili nel corso della stagione in corso ma anche e soprattutto nella prossima.

Sappiamo benissimo che uno dei reparti che ha maggiormente bisogno di manutenzione è quello arretrato: Cuadrado e Alex Sandro hanno chiuso il loro tempo e non saranno “revisionati”. Contratto in scadenza per entrambi e addio ormai quasi assicurato. Sarà un restyling completo dietro per la Vecchia Signora, che dovrà pure prendere in considerazione Bonucci, Rugani e Gatti. E come ampiamente spiegato anche nei giorni scorsi, quelli sicuri di rimanere sono i due brasiliani, Bremer e Danilo. Per il resto c’è un cartello con “lavori in corso” bene in vista. A gennaio comunque un innesto dietro sembra proprio essere previsto, e si è parlato soprattutto di Karsdorp che con la Roma ha rotto e nonostante un piccolo riavvicinamento nelle ultime settimane rimane in uscita. Per prendere l’olandese servono più o meno 10 milioni di euro, la stessa cifra che potrebbe bastare per portare alla Continassa un campione del Mondo.

Calciomercato Juventus, nel mirino Tagliafico

Il suo nome dalle parti di Torino è circolato diverse volte e potrebbe tornare sin da subito molto caldo. Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, i bianconeri infatti potrebbero prendere come possibile ipotesi Nicolas Tagliafico del Lione.

L’ex Ajax è passato in Francia la scorsa estate e sicuramente potrebbe garantire affidabilità al pacchetto arretrato di Massimiliano Allegri. Parliamo di un giocatore esperto che nel corso della sua carriera ha vinto tanto e che potrebbe anche fare da “chioccia” a qualche giovane che potrebbe essere inserito in rosa. Insomma, un colpo immediato e che non guarda tanto al futuro. Ma quello che serve, senza dubbio, per poter tornare a vincere nello spazio di poco tempo. Vedremo.