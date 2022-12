Calciomercato, clamoroso Juventus: doppia svolta Zidane

Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia sul futuro di Zidane, adesso il suo destino è “noto”: i dettagli dell’operazione.

Zidane ancora non ha scelto la sua prossima squadra. Si è parlato, molto, della possibilità di vederlo, di nuovo, sulla panchina della Francia ma, adesso, stando alle ultime indiscrezioni, proprio quel palcoscenico sembra nuovamente a portata di Deschamps che intende continuare il suo percorso.

Proprio per questo motivo, dalla Francia, si danno già sentenze su quale sarà il prossimo club. Come scrivono da ‘le10sport.com’, il prossimo club di Zidane è un club “noto”.

Calciomercato Juventus, dalla Francia sono sicuri: “Zidane bianconero”

Certamente, questa novità, cambierebbe radicalmente il futuro di Massimiliano Allegri che dalla prossima stagione, qualora venisse confermata questa ipotesi, lascerebbe la panchina della Juventus per un’altra destinazione. Sappiamo come Zidane sia molto vicino alla sua ex squadra e secondo l’analisi dettagliata del portale francese, sono molteplici i motivi della sua, sempre più probabile, scelta.

Secondo l’indiscrezione, infatti, Zidane non vorrebbe andare in Premier League perché non conosce bene il campionato, mentre in Italia ha ben chiaro come funziona, viste le sue indubbie qualità esposte agli occhi di tutti gli amanti del calcio nel periodo in cui fu, proprio, protagonista da giocatore con la maglia della Juventus. Si legge, anche, che Zidane avrebbe rifiutato il Psg come destinazione e pure un club ricco e di prestigio come il Manchester United. Insomma, la strada sembra spianata e a questo punto la nuova dirigenza potrebbe estendersi fino al ritorno di un campione assoluto anche sulla panchina come Zizou. Per la gioia dei tifosi ma anche dei tanti amanti del mondo del pallone in generale. Staremo a vedere se questa notizia dovesse essere confermata proprio con i fatti. Tra le opzione per Zizou, improbabili vista l’attesa, c’è anche quella di un’altra nazionale: si è parlato della possibilità di vederlo, addirittura, sulla panchina del Brasile. Ma è chiaro che il francese vuole già incominciare dalla prossima stagione visto il tempo fuori post Real Madrid.