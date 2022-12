Ultim’ora Juventus, cambia tutto per Chiesa: decisione ufficiale

Juventus, adesso cambia di nuovo tutto per Federico Chiesa: cosa è successo all’estero bianconero: i dettagli.

Federico Chiesa, l’esterno che per diverso tempo ha fatto la differenza in bianconero adesso è pronto a ritornare ma non oggi.

Stando infatti alle ultime formazioni della sfida che vedrà l’ultimo test prima dell’inizio del campionato, Chiesa non sarà tra gli undici titolari scelti da mister Allegri. Come scrive infatti ‘Romeo Agresti’ su Twitter, l’esterno bianconero non sarà presente nell’ultima amichevole casalinga pre campionato.

Juventus, Chiesa assente per l’amichevole contro lo Standard Liegi

La freccia bianconera non sarà, quindi, a disposizione per l’ultima amichevole casalinga contro lo Standard Liegi. Un test, diciamo, fondamentale per stabilire in che condizioni sono i bianconeri pre Cremonese. Come sappiamo, infatti, il 4 di gennaio del nuovo anno, la squadra di Allegri affronterà una trasferta tutt’altro che facile contro una squadra tosta e determinata come la Cremonese. Una sfida essenziale per la classifica.

I tifosi adesso aspettano i loro beniamini, fra questi figura, ovviamente, anche Federico che per diverso tempo li ha fatti sognare con giocatore tutt’altro che banali. Un europeo da protagonista che ha portato anche l’Italia alla vittoria e poi quell’infortunio che l’ha tenuto fuori per diverso tempo. Adesso Chiesa, scrive ‘Agresti’, starebbe già lavorando alla Continassa, continuando quindi gli allenamenti per essere così pronto al campionato, alla sfida cruciale contro la Cremonese. Non ci resta che attendere, dunque, almeno fino al campionato per capire se Allegri metterà in campo da titolare il beniamino italiano. Insieme a lui, la Juventus, aspetta anche Pogba. Altro giocatore assente propri per infortunio nella prima fase della stagione. I tifosi lo aspettano e vogliono deliziarsi ancora una volta della coppia Chiesa – Pogba: autentici to player della Vecchia Signora.