Calciomercato Juventus, rottura totale: regalo alla Cr7 per Allegri

Calciomercato Juventus: l’allenatore scarica l’attaccante che ora è libero di trovarsi una nuova squadra. Oltre ai bianconeri, anche l’Inter punta il giocatore.

Il Mondiale in Qatar è terminato ormai da due settimane con la vittoria in finale dell’Argentina di Lionel Messi, ai calci di rigore, contro la Francia di Kylian Mbappé. Un Mondiale che se da un lato ha visto il successo dei sudamericani, tornati sul tetto del Mondo a distanza di 36 anni, dall’altro ha fatto registrare le clamorose eliminazioni, alla fase a gironi, di due nazionali, Germania e Belgio, che alla vigilia erano considerate come potenziali vincitrici della manifestazione.

Proprio i Diavoli Rossi, dopo il terzo posto di Russia 2018, hanno deluso le aspettative venendo eliminati in un girone, sulla carta alla portata, comprendente Croazia, Marocco e Canada. Un girone, chiuso in terza posizione con appena una rete segnata la quale, vista a distanza di qualche settimana, rappresenta un bottino decisamente esiguo per un gruppo che poteva contare su gente come De Bruyne, Lukaku ed Hazard.

Proprio quest’ultimo, stando a quanto riportato recentemente da El Nacional, dopo aver dato l’addio al Belgio, potrebbe presto salutare anche il Real Madrid che, stanco di aspettarlo, ha fatto comprendere, tramite il suo allenatore, Carlo Ancelotti, di non voler più contare su di lui.

Calciomercato, il Real Madrid scarica Hazard che ora diventa obiettivo di Juventus ed Inter

Acquistato dal Chelsea nel 2019 per 100 milioni di euro, l’avventura di Hazard con la maglia del Real Madrid è stata un vero e proprio fallimento. Spesso infortunato e spesso impalpabile quando chiamato in causa, il belga è finito ben presto fuori dalle grazie di Carlo Ancelotti il quale, nei giorni scorsi, lo ha invitato a trovarsi una nuova squadra in cui proseguire la carriera.

Una nuova squadra che, come riferito qualche ora fa da El Nacional, potrebbe essere una tra Juventus ed Inter che, desiderose di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi un attaccante comunque duttile e talentuoso, potrebbero incontrare il Real Madrid già nelle prossime settimane.