Calciomercato, accordo da 40 milioni: colpo di scena Juventus

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia non lasciano spazio a dubbi. Fumata bianca ad un passo.

Il tam tam di indiscrezioni anche il primo del giorno non smette di caracollare l’attenzione mediatica. La Juventus, suo malgrado, continua a rivestire un ruolo di primo piano, sebbene quella che sta per iniziare si prospetta essere una finestra di contenimento per i bianconeri.

Cherubini sarà costretto a fare di necessità virtù, anche se le idee di certo non mancano. Oltre all’acquisto di un terzino destro in grado di far rifiatare Juan Cuadrado, infatti, la Juve si sta muovendo anche sul mercato dei difensori. Gatti e Bonucci non hanno convinto, mentre Rugani è ormai sostanzialmente fuori dalle rotazioni. L’arretramento dei raggi d’azione di Danilo ed Alex Sandro ha permesso di mettere una falla al problema, ma non l’ha risolto. Questo spiega il motivo per il quale la “Vecchia Signora” stia setacciando diverse piste per rimpolpare la retroguardia. Un nome che stuzzica particolarmente dalle parti di Torino è quello di N’Dicka, per il quale però la concorrenza è ancora molto folta.

Calciomercato Juventus, accordo Chelsea-Badiashile: cosa cambia per N’Dicka

A tal proposito, potrebbe non essere fuorviante passare in rassegna l’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia. Secondo Rmc Sport, infatti, sarebbe ormai prossimo il trasferimento di Badiashile al Chelsea: il difensore francese è atteso a Londra nelle prossime ore per apporre la firma sul suo nuovo contratto, che si attesterà sui 6.5 milioni di euro annui. La fumata bianca tra i due club, invece, è stata trovato sulla base di una valutazione complessiva di circa 40 milioni di euro.

L’acquisto di Badiashile – seguito in passato anche dalla Juventus – da parte dei Blues, elimina una concorrente importante per i bianconeri nella corsa a N’Dicka, che però stuzzica le fantasie di molti top club in giro per l’Europa, con Inter, Roma, Barcellona, Arsenal e Tottenham che monitorano il da farsi.