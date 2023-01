Calciomercato Juventus, oltre 100 milioni: Allegri ne saluta due

Calciomercato Juventus, cattive notizie per il tecnico bianconero che potrebbe veder sfumare due obiettivi in un colpo solo.

L’attesa è finita: domani aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. C’è già chi parla di una finestra “scoppiettante”, che con ogni probabilità riserverà non poche sorprese. La Juventus lo scorso anno fu grande protagonista con l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per circa 80 milioni. Stavolta è probabile che mantenga invece un profilo più basso, visto quello che è avvenuto lo scorso novembre.

Un mese fa, infatti, in società si è verificato un vero e proprio terremoto. Si è dimesso il presidente Andrea Agnelli e lo hanno seguito a ruota anche gli altri componenti del Consiglio d’amministrazione. La fine di un’era: cambiamenti importanti ovviamente provocati dall’inchiesta “Prisma” sui bilanci societari portata avanti dalla Procura di Torino. La Juventus ripartirà da una nuova dirigenza. I nomi sono stati già indicati, ma Scanavino, Ferrero e gli altri entreranno in carica solo dopo il CdA del prossimo 18 gennaio. Motivo per cui si fa fatica a capire quali saranno le mosse del direttore sportivo Federico Cherubini, il quale farà in ogni caso di tutto per assicurare a Max Allegri i rinforzi necessari.

Calciomercato Juventus, il Lipsia va su Kiwior se cede Gvardiol

Tra questi non ci sarà ovviamente Josko Gvardiol, il difensore della Croazia rivelazione degli ultimi Mondiali che in passato era strato accostato anche alla Juventus. Il centrale classe 2002 in forza al Lipsia è appetito da diversi club di Premier League e il suo cartellino ora vale intorno ai 100 milioni di euro, una cifra assolutamente fuori portata per le italiane.

Gvardiol è finito nel mirino anche del Real Madrid, che può approfittare del fatto che il Chelsea abbia mollato un po’ la presa dirottando le proprie attenzioni su Benoit Badiashile del Monaco, un altro che avrebbe fatto comodo ad Allegri. Ma, come riferisce Calciomercato.it, se il croato andasse via dal Lipsia, i tedeschi sarebbero pronti a sostituirlo con Jakub Kiwior dello Spezia, seguito in queste settimane sia dalla Juve che dal Milan. Il polacco, anche lui protagonista in Qatar, viene valutato 25 milioni dai liguri.