“Sarà importante”: colpo da 33 milioni, la Juventus ora ci crede

Calciomercato Juventus, le parole del tecnico prima del fischio d’inizio sono musica per le orecchie dei bianconeri: ecco perché.

Manca sempre meno alla ripartenza in campionato e all’inizio della sessione invernale di calciomercato. Salvo clamorosi colpi di scena, non ci dovrebbero essere troppi scossoni in casa Juventus.

Le ben note vicissitudini extra-campo impongono infatti scelte molto meditate. Solo determinate cessioni potrebbero schiudere opportunità interessanti da capitalizzare. Sotto questo punto di vista, il focus non può non andare su Rabiot e Mckennie: sia il francese che il texano, per motivi diversi, non sono considerati incedibili, e dai loro addii potrebbe essere finanziato il mercato in entrata. Ma occhio alle novità.

Non passano sotto silenzio, infatti, le parole con le quali Graham Potter – tecnico del Chelsea – ha elogiato Denis Zakaria, prima della sfida, poi pareggiata, contro il Nottingham Forest. Acquistato dai Blues con la formula del prestito oneroso (3 milioni), con diritto di riscatto che tra parte fissa e bonus potrebbe lievitare di altri 33 milioni, l’elvetico si sta ritagliando un ruolo sempre più importante, dopo un inizio di stagione difficile. Ecco quanto riferito da Potter su Zakaria ai microfoni di Sky Sports UK: “Ha lavorato bene con Jorginho, ho pensato che si fosse guadagnato il diritto di giocare. Ha fatto bene con il Brentford: è in grado di darci fisicità a centrocampo, il che secondo me è importante.”