Intreccio Skriniar-Juventus: esplode la bomba di mercato

Intreccio Skriniar-Juventus, Beppe Marotta pretende una risposta entro metà gennaio. Bianconeri spettatori interessati: ecco perché.

Milan Skriniar continua a tenere l’Inter con il fiato sospeso. Il forte centrale slovacco non ha ancora rinnovato il contratto con il club nerazzurro. Si parla in un nuovo incontro fissato per la prossima settimana, quando ricomincerà anche il campionato. Ma il futuro del difensore, già vicinissimo al Psg la scorsa estate, rimane nebuloso.

L’offerta dell’Inter è sul piatto. Tocca all’entourage di Skriniar adesso comunicare la propria decisione, se accettare oppure dire arrivederci e grazie. La sensazione, almeno stando ai rumors che arrivano da Milano, è che Suning e l’amministratore delegato Beppe Marotta pretendano una risposta almeno entro metà gennaio, così da potersi cautelare in caso di rifiuto. L’ex dirigente della Juventus non vuole arrivare a giugno impreparato ed ha già in mano una lista di possibili sostituti dello slovacco. Nel frattempo iniziano a circolare voci di un interesse di diversi club della Premier League per Skriniar. Sulle tracce di uno dei migliori difensore del campionato italiano, dunque, non ci sarebbero solamente i parigini.

Intreccio Skriniar-Juventus, l’Arsenal vuole lo slovacco: via libera per N’Dicka

Secondo football.london, negli ultimi giorni si è fatto sotto con una certa irruenza l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners stanno letteralmente dominando la Premier League e sono in cerca di qualche rinforzo di un certo peso che gli possa consentire di proseguire la corsa verso il titolo e scongiurare una possibile rimonta del Manchester City.

L’entrata in scena, prepotente, del club londinese fa in un certo senso tirare un sospiro di sollievo alla Juventus. Che in questo modo si libererebbe della più temibile concorrente per il difensore francese Evan N’Dicka, da tempo nel mirino dei bianconeri. L’Arsenal per ora non ha alcuna intenzione di mollare il possente centrale dell’Eintracht Francoforte ma se Skriniar dovesse dare due di picche all’Inter potrebbe decidere di fare all-in sullo slovacco.