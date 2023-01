Step by step Allegri: il primo ‘rinforzo‘ per la Juventus 2023 è da Pallone d’oro

Inizio di anno di lavoro per la Juventus che si prepara a tornare in campo in serie A, mentre nel frattempo ci si prepara al via del calciomercato.

I trasferimenti invernali infatti saranno l’oggetto di discussione più importante di questo inizio di 2023, con tutte le squadre che si daranno da fare per rinforzarsi e poter lottare per gli obiettivi prefissati in questa seconda parte della stagione.

Cosa attende la Juventus? Difficile immaginarsi follie in questa fase, molto probabilmente in questo mese di gennaio si cercherà di approfittare delle occasioni low cost che potrebbero presentarsi. Con un occhio rivolto inevitabilmente al futuro. Ci sono delle caselle da riempire, specie per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Ma la mente di Allegri e compagni dovrà rimanere concentrata sul campionato, che ricomincia con la sfida alla Cremonese che sarà molto impegnativa. Juventus dunque impegnata su più fronti in un 2023 che si preannuncia molto impegnativo.

Juventus, è Chiesa il primo “acquisto” del 2023

In attesa che la dirigenza riesca a mettere a segno qualche acquisto, c’è da dire che il primo vero colpo della Juventus in questo 2023 sarà il ritorno di Federico Chiesa. E’ di fatto lui il rinforzo di spessore per mister Allegri.

L’esterno offensivo finalmente pare essersi messo alle spalle gli infortuni ed è pronto a tornare in campo da protagonista. Lo stesso allenatore ha spiegato come a Cremona Chiesa ci sarà, almeno in panchina, pronto a giocare uno spezzone. Nessun rischio sarà preso sul suo utilizzo, la sua presenza sarà fondamentale nella seconda parte della stagione. E con lui è facile ipotizzare in futuro una Juventus finalmente con il tridente ipotizzato nella scorsa estate, con Chiesa e Di Maria ai lati di Vlahovic per un attacco decisamente complicato da fermare.