Filo diretto Zidane-Juventus: il sì è arrivato

Il calciomercato della Juventus sarà come al solito uno degli argomenti di maggiore discussione nella tifoseria nel corso di questo 2023.

Il nuovo anno è appena iniziato e la formazione di Allegri deve concentrarsi sulle vicende di campo. Ci sarà infatti una seconda parte della stagione da affrontare al massimo, con la consapevolezza di poter centrare gli obiettivi che la squadra punta ad inseguire.

Gennaio però sarà un mese importante anche in chiave calciomercato. Lo scorso anno arrivano a Torino giocatori importanti, su tutti Dusan Vlahovic, ma in questo 2023 difficile aspettarsi degli investimenti onerosi. Si cercherà di approfittare di qualche occasione low cost per puntellare la rosa di Allegri, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Servono nuovi esterni che possano essere gli eredi di Cuadrado e Alex Sandro. Ma è nel corso dell’estate che senz’altro la Juventus si darà da fare per rinnovare e ringiovanire il suo organico.

Juventus, niente Francia per Zidane: Deschamps ha rinnovato

Tra le tanti voci che riguardano il club bianconero e il suo futuro ci sono anche quelle legate alla panchina. Allegri ha un lungo contratto con la Juve ma c’è chi dice che in estate tutto potrebbe cambiare. Con Zidane che sarebbe senz’altro un tecnico gradito ai tifosi bianconeri.

L’ex allenatore del Real Madrid avrebbe il vantaggio di conoscere bene l’ambiente e chi ama la Juventus non ha certo dimenticato le sue prodezze in campo. Difficile dire se la società penserà o meno ad un cambio in panchina. Quel che pare certo è che Zidane non allenerà la Francia, visto che come riporta Le Parisien la federazione transalpina ha deciso di prolungare l’accordo con l’attuale ct Deschamps per altri due anni, almeno fino ad Euro 2024. Futuro insomma tutto da decidere per Zizou.