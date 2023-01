La Roma anticipa la Juventus: c’è già l’accordo

Il mese di gennaio è appena iniziato e si accumulano sempre più voci riguardo le mosse di calciomercato della Juventus.

Il 2023 sarà un anno di svolta per la società bianconera, che in questi giorni sta cambiando pelle con l’arrivo di nuovi dirigenti che saranno chiamati ad aprire una nuova era calcistica per la società torinese dopo le dimissioni dell’intero CDA e del presidente Agnelli che si sono registrate nelle scorse settimane.

La squadra di Allegri ripartirà in campionato affrontando la Cremonese e cercherà rimanere in corso per tutti gli obiettivi stagionali, compresa l’Europa League e la Coppa Italia. Nel frattempo però gennaio sarà anche il mese del calciomercato e c’è molta curiosità per capire se la Juventus metterà a segno qualche colpo in entrata oppure rimanderà ogni decisione riguardo il rinnovamento dell’organico alla prossima estate. Quando sarà maggiormente delineato anche il quadro societario.

Juventus, sorpasso Roma per Aouar a parametro zero

Nel frattempo però il rischio maggiore è che i giocatori che sono stati inseriti tra i possibili obiettivi potrebbero vestire un’altra casacca. Perchè la concorrenza non sta certo a guardare e si sta già muovendo in questi giorni di gennaio.

Uno dei nomi caldi ad esempio è quello di Aouar, stella del Lione che si avvicina alla scadenza del suo contratto. Anche per questo motivo rappresenta uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo, sono tanti i club che vorrebbero ingaggiarlo a parametro zero. AsRomaLive sottolinea le parole di Enrico Camelio a Radio Radio che sembrano allontanare il francese dalla Juventus. L’esperto di mercato infatti ha parlato di un accordo tra il calciatore e i giallorossi di Mourinho, che pure da tempo stanno seguendo il centrocampista.