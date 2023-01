Calciomercato Juventus, firma triennale con aumento: per 15 milioni a Torino

Calciomercato Juventus, c’è la proposta di rinnovo: ora la palla passa al giocatore. In caso di addio servono 15 milioni.

Ci siamo, mancano ormai pochi giorni al rientro in campo. Fra meno di quarantott’ore la Juventus tornerà a giocare un match ufficiale dopo circa 50 giorni di stop. I bianconeri sperano di ricominciare da dove avevano lasciato e cioè da quella sensazionale vittoria ottenuta a spese della Lazio, l’ultima prima del lungo stop per i Mondiali.

Contro i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri la Juventus ha giocato una delle migliori prestazioni stagionale, cogliendo un altro successo in un big match ad una settimana dalla sfida con gli acerrimi rivali dell’Inter, battuti 2-0 allo Stadium. La Signora si prepara ad affrontare la Cremonese sulla scia delle sei vittorie consecutive in campionato. Tutte conquistate senza subire un solo gol: non a caso è quella bianconera la difesa meno perforata della Serie A. Punti che hanno permesso a Massimiliano Allegri di accantonare le forti critiche per l’eliminazione dalla Champions League. E di recuperare posizioni su posizioni in un torneo che ore vede la Juve terza dietro a Napoli e Milan.

Calciomercato Juventus, l’Eintracht Francoforte prova a convincere N’Dicka

Inutile dire che le prime tre gare del 2023 (Cremonese, Udinese e Napoli) saranno dunque importantissime per la Juventus, che non vuole rinunciare al sogno tricolore. Per mantenerlo intatto la società si prepara a fare qualche aggiustamento in sede di calciomercato: la sessione invernale è ufficialmente aperta da oggi.

Improbabile che la Signora faccia la voce grossa dopo quello che è successo a novembre (il terremoto societario che ha portato alle dimissioni di Agnelli). Ma sicuramente sarà effettuata qualche operazione “tappabuchi”. Il diesse Federico Cherubini è molto attivo per quanto riguarda i possibili colpi a parametro zero. Continuano a rincorrersi le voci, a tal proposito, per Evan N’Dicka, il gigante francese dell’Eintracht Francoforte che la Juve sta seguendo da tempo. Il difensore centrale classe ’99 è in scadenza – sul piatto c’è un triennale a 3 milioni di euro – e potrebbe anche lasciare la Germania in questo mese. Stando a quanto riporta la Bild, Arsenal e Juventus sono le due squadre più vicine al giocatore: per liberarlo adesso l’Eintracht vuole 15 milioni.