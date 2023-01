Calciomercato, ultima spiaggia Conte: 35 milioni e Juve KO

Il Tottenham di Antonio Conte offre 35 milioni di euro per il calciatore seguito anche dalla Juventus. L’affare potrebbe presto andare in porto.

Reduce dalla sconfitta interna di ieri contro l’Aston Villa di Unai Emery, che l’ha fatto scivolare fuori dalla zona Champions League, il Tottenham di Antonio Conte guarda già alla sfida esterna di mercoledì sera sul campo del Crystal Palace. Un match, quello tra Eagles e Spurs, che avrà inizio poco dopo la sfida tra la Cremonese di Massimiliano Alvini e la Juventus di Massimilano Allegri.

Una Juventus che, proprio i londinesi guidati dall’ex tecnico bianconero si preparano a sfidare in sede di calciomercato per quel Ferran Torres che, dato in uscita dal Barcellona, piace anche all’Arsenal di Mikel Arteta il quale, riferisce il portale spagnolo Fichajes.net, potrebbe presto bussare alla porta del club catalano che valuta il classe 2000 tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Calciomercato, Ferran Torres: è contesa tra Arsenal e Tottenham. Juventus pronta a rinunciare all’attaccante

Mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un attaccante giovane e forte come Ferran Torres è sicuramente il sogno della Juventus di Gianluca Ferrero che, pronta a tornare in scena dopodomani sul campo della Cremonese di Massimiliano Alvini, sta monitorando con attenzione la situazione al Barcellona dell’ex Valencia che, come riportato da Fichajes.net, è intenzionato a lasciare la Spagna per trovarsi una nuova squadra.

Una nuova squadra che dovrà però trattare col presidente Laporta che chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il 22enne pagato al Manchester City ben 55 milioni appena un anno fa. Una cifra, questa richiesta dal club catalano, che al momento non rientra nelle corde della Juventus la quale, infatti, dovrebbe ritirarsi dalla corsa al giocatore sul quale hanno messo gli occhi, come detto, anche Arsenal e Tottenham, con questi ultimi disposti a mettere sul piatto non più di 35 milioni di euro i quali, salvo sorprese, non dovrebbero essere accettati dalla società spagnola.