Gancio alla Juventus, domino da 25 milioni: sta saltando tutto

La Juventus sta lavorando sodo in vista del ritorno in campo che attende gli uomini di Allegri, impegnati mercoledì contro la Cremonese.

Una partita nella quale i bianconeri devono puntare sempre e comunque ai tre punti, nel tentativo di rimanere in corsa per le prime posizioni. E magari anche per uno scudetto che non sembra impossibile da raggiungere per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che punta ad essere protagonista pure in Coppa Italia e in Europa League.

Non bisogna però dimenticare che gennaio è anche il mese del calciomercato. Riaprono le trattative invernali e i bianconeri dovranno farsi trovare pronti qualora ci fosse qualche occasione da cogliere. È un fase delicata per il club, non bisogna dimenticare che c’è una nuova dirigenza che presto dovrà raccogliere il timone del vecchio dimissionario Cda. Cosa succederà dunque in chiave mercato in casa Juventus? I tifosi rimangono in attesa di notizie in tal senso.

Juventus, Ounahi può “liberare” Tielemans

I bianconeri dovranno cercare dei rinforzi in tutte le zone del campo. Se in questa fase la priorità è legata all’arrivo di esterni difensivi, non bisogna dimenticare che ci sarà bisogno anche di qualche innesto in mezzo al campo e in attacco. Molto dipenderà pure dalle cessioni.

Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare. Un nome caldo è quello di Tielemans, mediano del Belgio e del Leicester. Proprio le Foxes – come spiega Express UK – sembrano vicine all’ingaggio di Azzedine Ounahi dell’Angers per circa 22 milioni di euro. L’arrivo del marocchino potrebbe di fatto liberare Tielemans, che però non è vicino alla Juve. In pole position per lui c’è l’Arsenal.