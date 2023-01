Sfida stellare Juventus-Milan: da Allegri per 40 milioni

Juventus e Milan pronte a sfidarsi in sede di calciomercato. Il giocatore che interessa a bianconeri e rossoneri è valutato 40 milioni di euro dal suo club.

Scatta ufficialmente oggi la sessione invernale di calciomercato. Una sessione che, molto probabilmente, vedrà protagoniste, seppur in maniera contenuta, anche alcune squadre di Serie A, pronte a tornare in scena, tra due giorni, in occasione della sedicesima giornata di campionato.

Squadre come Juventus e Milan che, separate in classifica da appena due punti, sono pronte a darsi battaglia in sede di calciomercato per riportare in Italia quel Rodrigo De Paul che tanto piace a Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Un Rodrigo De Paul che, fresco di vittoria del Mondiale con l’Argentina, potrebbe tornare nel Bel Paese a distanza di quasi due anni dal suo addio all’Udinese datato luglio 2021.

L’affare, stando a quanto riferito da Fichajes.net nelle scorse ore, è fattibile: il classe ’94, sul quale sembra essere in vantaggio la Vecchia Signora, è valutato 40 milioni di euro dall’Atletico Madrid che è pronto a privarsi di lui nonostante una discreta prima parte di stagione agli ordini di Diego Simeone.

Calciomercato Juventus, De Paul vuole i bianconeri, ma il Milan resta alla finestra

L’avventura di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid potrebbe finire, come detto, prima del previsto. Acquistato quasi due anni fa dall’Udinese per 35 milioni di euro, il centrocampista argentino ha in parte deluso le aspettative che i Colchoneros avevano riposto su di lui.

Sebbene tenuto in considerazione da Diego Simeone, il 28enne di Sarandí non è mai infatti entrato realmente nelle grazie del suo allenatore che, come riportato da Fichajes.net, avrebbe quindi fatto capire di poter fare tranquillamente a meno di lui. Una bocciatura velata, quella del Cholo nei confronti di De Paul il quale, a questo punto, potrebbe davvero lasciare la Spagna già nelle prossime settimane per trasferirsi in Italia e accasarsi a una tra Juventus e Milan.