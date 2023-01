Calciomercato Juventus, la cessione che sblocca tutto: cambia due volte maglia

Calciomercato Juventus: i bianconeri pronti a cedere in prestito il giocatore. La trattativa potrebbe sbloccare il trasferimento dell’esubero.

Dopo le tre amichevoli contro Arsenal, Rijeka e Standard Liegi, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a tornare ufficialmente in campo domani in occasione della sedicesima giornata di campionato in Serie A. Una sedicesima giornata che vedrà la Vecchia Signora, attualmente terza in classifica con 31 punti e reduce da sei vittorie consecutive senza subire gol, impegnata sul campo della Cremonese di Massimiliano Alvini, terzultima in graduatoria con appena sette punti e ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo.

Un match, quello dello Stadio Zini in programma alle 18.30, che, proprio in queste ore che lo precedono, sta andando a braccetto con indiscrezioni di calciomercato secondo cui la Juventus starebbe pensando di riportare in Italia, Luca Pellegrini, attualmente in prestito ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte, per il quale avrebbe manifestato interesse la Lazio di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus: Pellegrini alla Lazio che cede Fares al Bologna

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio di Maurizio Sarro avrebbe chiesto espressamente alla Juventus il prestito biennale di Luca Pellegrini. Stimato dal tecnico toscano, il terzino classe ’99, attualmente in Germania all’Eintracht Francoforte, potrebbe tornare anzitempo in Italia per accasarsi ai biancocelesti che, a differenza del club tedesco, sono pronti a garantirgli molto più spazio di quello finora concessogli dal tecnico delle Aquile, Oliver Glasner.

Uno spazio che, qualora il terzino 23enne sbarcasse a Roma, potrebbe ritrovare, seppur altrove, Mohamed Fares che, non considerato alla Lazio dall’ex allenatore di Napoli e Chelsea e fermo praticamente da un anno dopo il grave infortunio rimediato al Torino il 18 gennaio 2022, è stato chiesto ai capitolini dal Bologna di Thiago Motta.