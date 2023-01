Calciomercato Juventus ed Inter, acquisto a zero: indizio ufficiale

Juventus ed Inter pronte a contendersi il forte giocatore in scadenza di contratto. Su di lui anche anche alcune big di Premier League.

Mentre la Serie A si prepara a tornare ufficialmente in campo domani con la sedicesima giornata di campionato, continuano a venire a galla imperterrite indiscrezioni di calciomercato che vedono protagoniste alcune squadre del massimo campionato italiano. Squadre come Juventus ed Inter che, spesso date per operative in Spagna in questi giorni, starebbero guardando anche in Italia dove ci sono vari elementi interessanti in scadenza di contratto.

Elementi come Chris Smalling che, legato alla Roma da un accordo che scadrà il prossimo 30 giugno, è finito nella lista dei desideri di bianconeri e nerazzurri che in lui vedono il perfetto rinforzo da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi per la stagione 2023-2024.

A Torino, Smalling raccoglierebbe l’eredità di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, mentre a Milano andrebbe a rinforzare ancora di più un pacchetto arretrato che può contare già su gente del calibro di De Vrij, Skriniar e Bastoni. All’eventuale trasferimento del centrale classe ’93 a una tra Vecchia Signora e Benamata hanno quindi recentemente dedicato del tempo gli esperti di Sisal che, per tale situazione, hanno elaborato delle apposite quote.

Calciomercato, Smalling conteso tra Juventus ed Inter: ecco le quote Sisal

Gli esperti di Sisal, come detto, hanno stabilito le quote relative a un eventuale trasferimento di Chris Smalling a fine stagione. La permanenza alla Roma è fissata appena a 2.00, mentre il passaggio all’Inter del forte difensore inglese è quotato 3.00 dal noto bookmaker italiano che dà invece a 5.00 l’approdo alla Juventus dell’ex Manchester United.

Manchester United che Sisal tiene in considerazione associando ai Red Devils una quota 50.00 che supera di gran lunga quelle da 7.50 e 12.00 accostate rispettivamente a Tottenham e Newcastle.