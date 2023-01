Calciomercato Juventus, accordo chiuso: affare in Serie A

Calciomercato Juventus, prestito chiuso e affare in Serie A: i dettagli dell’operazione per il centrocampista.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, adesso, i bianconeri avrebbero chiuso positivamente la situazione riguardante uno dei loro centrocampisti.

L’ufficialità potrebbe già arrivare a breve. Affare fatto con il Cagliari per il prestito del classe 2000 di proprietà, proprio, della Vecchia Signora. Il ragazzo è già pronto a firmare il suo nuovo contratto con la squadra campagna per tentare un’esperienza da autentico protagonista.

Calciomercato Juventus, Nicolussi-Caviglia in prestito alla Salernitana

Attualmente protagonista in una stagione in Serie B con la maglia del Sudtirol, il giovane classe 2000 adesso è pronto per il suo approdo in Serie A, nella massima competizione. Come si legge infatti da ‘Sportitalia’ è praticamente chiuso il suo prestito alla Salernitana. Il giocatore adesso vuole dimostrare il suo valore mettendosi a disposizione della squadra campana così da essere poi, in futuro, già un candidato speciale per la Juventus.

Come riportato infatti dal portale nazionale, dunque, il ragazzo è pronto a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà con la squadra campana, con l’ufficialità del trasferimento che potrebbe arrivare a brevissimo. Per Nicolussi Caviglia, quindi, si tratta di una nuova occasione per dimostrare tutte le sue qualità. Il palcoscenico della massima competizione, la prova del nove definitiva per sancire una volta per tutte le sue doti e dimostrare di essere già da Juventus per un futuro. Si inaugura così il mercato bianconero, in attesa di capire quali saranno, anche, le mosse in entrata con la squadra di Allegri sempre vigile alle possibile grandi occasioni sul mercato.