Dal Milan alla Juventus: Allegri grande sponsor: “Il profilo giusto”

Dal Milan alla Juventus con Allegri grande sponsor: in caso di riconferma il tecnico pronto a spingere per il nuovo dirigente. Ecco il nome

In questo momento le redini dell’area sportiva della Juventus sono tutte nelle mani di Massimiliano Allegri e di Federico Cherubini. Ma qualcuno potrebbe arrivare la prossima stagione. Anzi, dovrà arrivare.

Dopo le dimissioni dell’intero consiglio d’amministrazione, all’interno del nuovo CDA ci sono solamente tecnici e nessun uomo di campo. Ecco perché qualcosa si dovrà muovere anche sotto questo aspetto. E il profilo, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere quello di Massara del Milan. Che, con Allegri, ha un importante rapporto iniziato a Pescara, da giocatore, con Galeone in panchina.

Dal Milan alla Juventus, la nuova idea è Massara

Torinese di nascita, parla quattro lingue, ha 54 anni, e adesso è il braccio destro di Paolo Maldini al Milan. Massara è un uomo riservato, che sa dire le parole giuste nel momento giusto.

Insomma, un profilo adatta per la Vecchia Signora che oltre lui seguirebbe anche Giuntoli. Ma qualora Allegri dovesse rimanere in panchina anche la prossima stagione, spiega ancora il quotidiano rosa, lo stesso tecnico potrebbe spingere per un suo ingaggio. Difficile, ovviamente, ma non impossibile se andiamo a vedere quelle che è il rapporto tra i due.