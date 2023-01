Pugno duro Elkann, pazienza finita alla Juventus: “Altrimenti si va a casa”

Pugno duro di Elkann: la pazienza dentro la Juventus è finita. Saranno cinque mesi di esami per tutti dentro il mondo bianconero

Bene, forse è arrivato il momento della vera resa dei conti. Sì, perché se fino al momento, senza campo e senza partite, i pensieri erano tutti rivolti verso la società, da domani in poi, e per i prossimi cinque mesi, con il ritorno della Serie A e con l’Europa League da affrontare, finalmente si torna a fare sul serio.

Ma non sarà una passeggiata di salute per nessuno. Saranno cinque mesi esatti di pressione. Sia dentro che fuori dal campo. Dentro la Juventus, secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, sono tutti sotto esame. Ogni singolo elemento della squadra dovrà sudarsi la riconferma per il prossimo anno, e allo stesso modo dovrà fare lo staff tecnico. Si lotterà in campo e fuori, con un processo da affrontare e con Elkann che difenderà la sua squadra in tutti i modi possibili. Ma saranno mesi intensi, come detto. Mesi di vere pressioni, mesi per cuori forti.

Pugno duro Elkann, tutti devono dare il massimo

Nessuno si può permettere di abbassare la guardia e a nessuno sarà concesso il minimo passo falso. Come nessuno si potrà prendere il lusso di staccare la spina.

Il senso dell’articolo del quotidiano torinese è questo, che svela inoltre che davvero non c’è nessuno sicuro di rimanere il prossimo anno. In questi cinque mesi esatti che mancano alla fine del campionato, tutti hanno la possibilità di “salvarsi” e di rimanere dentro anche nel futuro, e tutti hanno la possibilità di essere tagliati fuori. Si capirà chi ha a cuore i colori bianconeri e chi no. Chi deve rimanere e chi deve andare. Insomma, sei mesi che faranno chiarezza.