Zidane alla Juventus, non era mai successo: dato bomba ufficiale

Calciomercato Juventus, le cifre sul possibile passaggio di Zidane in bianconero prendono quota: cosa sta succedendo.

Mai era successo prima d’ora che Zidane fosse così vicino alla Juventus. Almeno secondo quelle che sono le quote dei bookmaker della Snai. Sì, perché a quanto pare qualcosa si è mosso. Partiamo da un fatto, comunque: Zidane alla Juventus è un sogno per moltissimi tifosi che non hanno nemmeno visto di buon occhio il ritorno di Massimiliano Allegri.

Figurarsi come vedono adesso il livornese in panchina dopo un avvio di stagione deludente sotto tutti gli aspetti con un’eliminazione precoce dalla Champions League è una posizione di classifica, in Serie A, assai diversa da quella che ci si aspettava. Insomma, immaginare Zizou a Torino, dopo aver vinto tutto con il Real Madrid, per molti è davvero un sogno. Torniamo alla notizia, invece. Zidane secondo i quotisti della Snai è davvero vicino alla Juventus. Tant’è che un suo approdo a Torino è dato a 2,50 volte la posta. Addirittura meno di quella che potrebbe essere una chiamata della federazione francese per sostituire Deschamps.

Calciomercato Juventus, intrigo Zidane: le quote parlano chiaro

Senza dubbio è la quota più bassa di sempre. E vuol dire che qualcosa forse davvero si è mossa. L’indiscrezione quindi è reale e ognuno può anche decidere di puntare una fiche su questa possibilità. Mettiamo le cose in chiaro però: in questo momento, vista la situazione economica, e visto il processo che attende la Vecchia Signora, pensare a qualcosa di così “forte” appare difficile. Ma chissà, magari Elkann ha deciso di intervenire personalmente. Vedremo.