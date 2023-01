Juventus, Allegri già da manager: “Prossimo acquisto? Vi spiego”

Missione compiuta per la Juventus, che sul filo di lana è riuscita a conquistare i tre punti sul campo di una determinata e combattiva Cremonese.

Che non sarebbe stata una partita semplice per i bianconeri lo si sapeva prima del fischio d’inizio. Ripartire dopo una lunga sosta come quella che c’è stata per i mondiali in Qatar non è mai semplice, specie quando all’appello mancano tanti titolari e la condizione atletica non è ancora delle migliori.

La Juve ha sofferto contro Dessers e compagni, ma è cresciuta con il passare dei minuti e proprio in extremis ha trovato la rete della vittoria grazie alla zampata di Milik. Il bomber polacco si conferma dunque sempre più come un acquisto azzeccato, regalando la vittoria alla sua formazione. A fine gara come al solito mister Allegri ha analizzato la sfida, ecco le sue parole.

Juventus, Allegri: “Il mercato? Solo se c’è bisogno”

“Sapevamo dell’importanza e difficoltà della partita, la Cremonese pressa, corre, è una squadra organizzata. C’erano tante incognite dopo 52 giorni, abbiamo rischiato in occasione del palo. Abbiamo fatto un passettino avanti, allungando sulla quinta” ha detto Allegri ai microfoni di Dazn.

“Stasera nel primo tempo abbiamo fatto bene, avevamo giocatori importanti in panchina. 5 minuti di casino, c’era un po’ di assestamento, poi la partita era nelle nostre mani. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, la Cremonese è una squadra difficile da affrontare” ha continuato il tecnico, che poi ha parlato degli assenti o dei giocatori al momento “part time”. “Rabiot, Chiesa, Kean sono entrati bene, è importante averli. Di Maria a rischio contro l’Udinese? Oggi si è allenato, sembra stia meglio, vediamo. Angel è un calciatore straordinario, ha preso questa botta. Sta migliorando Pogba e sta meglio Vlahovic”. Allegri ha parlato anche di calciomercato. “Credo che la Juve abbia una rosa importante, ci sono state defezioni date dagli infortuni. In questa fase sono usciti giovani importanti: c’è da essere contenti, bisogna lavorare, e migliorare. Il mercato è importante ma serve solo se c’è bisogno. Cambiare per cambiare non serve“.