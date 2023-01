Calciomercato Juventus, triplo addio e un acquisto: “20 milioni in Serie A”

Calciomercato Juventus, triplo addio e un acquisto per tappare i buchi: “Colpo da 20 milioni in Serie A”. Ecco le ultime novità

Se in questo momento, e per quanto concerne il mercato di gennaio, le priorità della Juventus sono soprattutto dietro, con qualche innesto che dovrebbe esserci sulle corsi esterne, per la prossima stagione i problemi potrebbero esserci a centrocampo.

Sono infatti diversi i giocatori che per un motivo o per l’altro potrebbero lasciare il bianconero. Partiamo da Rabiot che nonostante quella voglia di Allegri di tenerlo in rosa, dovrebbe trovare un difficile accordo con la dirigenza bianconera per le prossime annate. Tra domanda e offerta ballano molti soldi e nonostante la voglia da parte della dirigenza piemontese di fare uno sforzo economico, le possibilità rimangono poche. Un altro in partenza, che potrebbe anche salutare in questa sessione invernale di mercato, è McKennie. Che per il momento ha alzato il tiro davanti alle offerte che gli sono arrivate, ma che alla fine potrebbe anche essere ceduto. Infine c’è da tenere in considerazione la situazione che gira attorno a Paredes. In questo momento un suo riscatto appare impossibile a meno che, da qui alla fine della stagione, non faccia vedere quelle cose che hanno fatto sì che la Juventus decidesse di puntare su di lui. Per il momento nulla di questo s’è visto.

Calciomercato Juventus, 20 milioni in A

A fare un quadro di tutto questo ci ha pensato Eleonora Trotta, direttore di calciomercato.it, che ha parlato durante la diretta Twitch in onda su TVPLAY. La stessa ha confermato che i bianconeri hanno un importante interesse in Serie A.

“Ilic piace molto alla Juventus. Il suo cartellino costa 20 milioni e lo stipendio è alla portata”. Insomma, un obiettivo sembra già essere ben definito dalle parti della Continassa.