Calciomercato Juventus, comunicato ufficiale: addio in Serie A

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale. C’è anche il comunicato che annuncia il suo addio: i dettagli dell’operazione.

Adesso è ufficiale, con tanto di comunicato, il giocatore di proprietà bianconera andrà in prestito in Serie A.

Come, infatti, viene comunicato direttamente in un nota dal club bianconero, il giovane Nicolussi Caviglia approda in Serie A dopo l’esperienza al Sudtirol in Serie B. Si legge che il giocatore ha scelto la sua nuova squadra, la Salernitana.

Calciomercato Juventus, è ufficiale: Nicolussi Caviglia in prestito alla Salernitana

Dopo la sua avventura in Serie B, adesso, il giocatore è pronto per la massima divisione del calcio italiano. Un’esperienza certamente emozionante quella di vestire la maglia della Salernitana, squadra dove il centrocampista bianconero potrà mettersi in mostra per farsi trovare poi pronto per la Juventus.

Il classe 2000 adesso vuole confermarsi ad alti livelli così da lanciarsi definitivamente nel calcio che conta. La Vecchia Signora ha già dato, ampiamente, visione di come stia puntando su giovani prodigi, già ieri abbiamo visto alcuni dei prodotti della cantera bianconera direttamente in campo, da titolari. Che sia anche la storia di Nicolussi-Caviglia simile a quella di Fagioli e Miretti? Solo il tempo ce lo dirà ma certamente questa nuova esperienza potrebbe già rispondere ad alcuni interrogativi sulle qualità del giocatore, che adesso potrà esprimersi, probabilmente da protagonista, in un calcio sempre più competitivo. In attesa di vederlo, un giorno, proprio alla guida di Allegri nella squadra bianconera.