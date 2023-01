Calciomercato Juventus, derby d’Italia eterno: attrazione fatale e nuova svolta

Calciomercato Juventus, un derby d’Italia certamente senza precedenti. Adesso c’è una nuova svolta per il difensore: i dettagli.

Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe un’ennesima svolta sulla possibile trattativa che vedrebbe coinvolte sia la Juventus che l’Inter, entrambi i club infatti, starebbero seguendo con attenzione un profilo decisamente importante in uscita dalla Serie A.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione de ‘Il Corriere della Sera’, continua a filtrare un non indifferente interesse da parte dei bianconeri e dell’Inter per il centrale della Roma, Chris Smalling. Secondo, infatti, il quotidiano, adesso l’esperto difensore giallorosso sarebbe attratto dall’idea di poter giocare in un club come più possibilità di vincere titoli.

Calciomercato Juventus, Smalling conteso in un derby d’Italia | Rinnovo in bilico

Adesso il centrale ex Manchester United potrebbe decidere a breve il suo futuro, con la piena consapevolezza dell’interesse mosso dai due club al vertice del campionato italiano, un futuro che, quindi, potrebbe essere deciso già a breve. Tenendo in considerazione però anche la volontà del club giallorosso di tentare un rinnovo di contratto.

Infatti Josè Mourinho non vorrebbe lasciar partire uno dei suoi pezzi grossi della difesa, visto il palmares e la grande predisposizione del profilo in questione, certamente uno dei volti chiave della squadra e che garantisce quell’upgrade difensivo notevole. Il classe 1989 è quindi ad un vero e proprio bivio che dovrà decidere da subito o aspettare fino a giugno laddove, da free agent, potrebbe scegliere la sua prossima squadra. Un nome che verrà citato certamente in questa sessione di mercato invernale.