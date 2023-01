Juventus-Inter è ormai storia: doppio intrigo, difesa stravolta

Calciomercato Juventus, ormai con l’Inter è “guerra” anche nelle trattative. L’intrigo è doppio. E la difesa bianconera stravolta

Il Derby d’Italia è sempre derby D’Italia anche sul mercato. Sì, perché con l’Inter sia in questa sessione di mercato che nella prossima potrebbero essere diversi gli intrecci. Senza dimenticare che anche Marotta, attuale ad dei nerazzurri, potrebbe entrare nelle operazioni.

Questo che riguarda il dirigente comunque è un altro discorso. Adesso ci sono da prendere in considerazioni quelli che sono gli obiettivi sia dei bianconeri che dei nerazzurri. E quelli della Juventus vanno decisi verso la difesa, il reparto che al momento ha il maggior bisogno di innesti soprattutto per i vari contratti in scadenza – che non verranno rinnovati – e per quelle che sono le situazioni da valutare da qui alla fine della stagione. In tutto questo, oltre N’Dicka (la pista si è complicata), nel mirino dei bianconeri ci sono Scalvini dell’Atalanta e anche Kiwior dello Spezia. Elementi che sono anche stati accostati all’Inter nel corso di questo periodo. E, per la prossima stagione, si starebbe aprendo quella che è un’opportunità importante. Parliamo di Meunier, da diverso tempo nell’orbita bianconera, che forse questa volta potrebbe realmente prendere la via di Torino. Anche in questo caso, però, occhio a quelli che potrebbero essere gli inserimenti – così come riportato da Sky Sport – di società di medio alta fascia che sognano di piazzare il colpo dietro.