Calciomercato Juventus, scelta fatta per Vlahovic: “Non vuole farlo”

Non ci sono dubbi sul fatto che questo mese di gennaio 2023 sarà molto intenso per la Juventus sotto i più svariati punti di vista.

La società bianconera in queste settimane ha delineato la nuova dirigenza, il cda che dovrà gestire le vicende di casa Juve e proiettare il club verso il futuro. Nel frattempo però è chiaro che sotto le luci dei riflettori ci sarà la formazione di Massimiliano Allegri.

Al ritorno in campo contro la Cremonese non ha brillato la Juventus, eppure in extremis è riuscita a conquistare la settima vittoria consecutiva che gli consente di avvicinarsi al Napoli, ko contro l’Inter. Giochi apertissimi dunque e tanta voglia di essere protagonisti. C’è poi il mercato a tenere banco, sono aperti i trasferimenti invernali. Se ci sarà la possibilità di intervenire per migliorare la rosa la società dovrà farsi tenere pronta, nel frattempo però dovrà tenersi stretta i propri gioielli.

Juventus, nessuna intenzione di cedere Vlahovic

Ci sono chiaramente alcuni elementi dell’attuale rosa di mister Allegri che fanno gola ai migliori club europei. Uno di questi è Dusan Vlahovic, centravanti arrivato a Torino nel 2022 e punto fermo della formazione. Allegri spera possa rientrare al più presto ed essere decisivo nella seconda parte della stagione.

🚨 La Juventus non ha intenzione di ascoltare offerte per Vlahovic.

[Romeo Agresti] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) January 5, 2023

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto di una sua possibile partenza, con i bianconeri pronti ad ascoltare eventuali offerte sopra i 90 milioni di euro. Tuttavia il giornalista Romeo Agresti durante una diretta Instagram ha di fatto smentito questa voce. La Juventus infatti non avrebbe intenzione di ascoltare alcuna offerta per Vlahovic, ritenendolo – come facilmente intuibile – un giocatore chiave per il presente e per il futuro.